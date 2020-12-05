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56:42

الحصاد (2020/12/4)

ناقش عبد القادر عياض في “الحصاد” (2020/12/4) 3 قضايا: كشف صحيفة إسرائيلية عن تفاصيل خطة الموساد لاغتيال فخري زاده، وبيان كويتي حول حل الأزمة الخليجية، وسجال فرنسي تركي حاد.
4/12/2020
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"نافذة من واشنطن" (2020/12/4)

21:28
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