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الحصاد (2020/12/4)

ناقش عبد القادر عياض في “الحصاد” (2020/12/4) 3 قضايا: كشف صحيفة إسرائيلية عن تفاصيل خطة الموساد لاغتيال فخري زاده، وبيان كويتي حول حل الأزمة الخليجية، وسجال فرنسي تركي حاد.