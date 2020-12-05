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إسرائيل استغلت انتشار كورونا لتشديد الإغلاق على قطاع غزة

منذ انتشار فيروس كورونا، أحكمت إسرائيل حصارها على قطاع غزة واستغلت الوضع لتشديد الإغلاق والتقييد المفروض على حرية الحركة والتنقل من وإلى القطاع.