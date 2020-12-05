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أهمية طريق الغزاوية في ريف حلب وشمال سوريا

يعتبر طريق الغزاوية بريف حلب ممراً مهماً وأساسياً لإيصال مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين في مناطق شمال حلب وشرق سوريا. وتزايدت أهمية الطريق بعد إغلاق معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا.