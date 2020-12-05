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أميركا.. عطلة أعياد الميلاد تثير القلق بسبب فيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، خبراء جامعة واشنطن يدقون ناقوس الخطر فأكثر من نصف مليون اميركي سيلاقون حتفهم إذا لم يحترمون قواعد التباعد ووضع الكمامات.
5/12/2020
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