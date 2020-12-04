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"نافذة من واشنطن" (2020/12/4)

تابعت ليلى الشيخلي في “نافذة من واشنطن” (2020/12/4) تطورات المشهد الأميركي وتداعيات الانتخابات الرئاسية. حيث رفضت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن الاستماع إلى دعوى قضائية رفعتها حملة الرئيس ترامب.