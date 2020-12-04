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لا سيما بين السعودية والإمارات.. انقسامات غير مسبوقة في مجموعة "أوبك بلس"

بلغ حجم الزيادة الجديدة التي أقرّتها مجموعة “أوبك بلس” نصف مليون برميل من النفط يوميا، وذلك بسبب ضعف الطلب العالمي على الذهب الأسود.
3/12/2020
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