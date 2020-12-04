02:22

قوات الاحتلال تقمع تظاهرة بمحافظة سلفيت بالضفة الغربية

قمعت قوات إسرائيلية متظاهرين فلسطينيين، خلال تصديهم لمحاولات مستوطنين الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في محافظة سلفيت (بالضفة الغربية).