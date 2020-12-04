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02:22
قوات الاحتلال تقمع تظاهرة بمحافظة سلفيت بالضفة الغربية
قمعت قوات إسرائيلية متظاهرين فلسطينيين، خلال تصديهم لمحاولات مستوطنين الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في محافظة سلفيت (بالضفة الغربية).
4/12/2020
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