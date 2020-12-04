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رسائل إيجابية بين بايدين وطهران بشأن الملف النووي

حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه على استعداد للعودة للاتفاق النووي الذي سبق وأبرمته بلاده مع طهران إذا التزمت الأخيرة بتعهداتها السابقة،
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