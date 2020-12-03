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مركز بالدوحة يدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمجتمعهم

يعد دمج ذوي الاحتياجات الخاصة من الأساسيات الهامة لبناء مجتمعات مستدامة وشاملة لا تقصي أحدا من أفرادها، التقرير يستعرض تجربة مركز في الدوحة لتأهيل ذوي الاحتياجات ودمجهم كأطراف فاعلة في مجتمعاتهم.