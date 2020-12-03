02:18

خلافات حادة تعطل جلسة برلمان كردستان العراق

عطل نواب المعارضة في برلمان إقليم كردستان العراق آخر جلسة كانت مخصصة لدراسة هجرة الشباب، فقد أصروا على إضافة فقرة في عن رواتب الموظفين التي تتعرض للتأخير شهوراً، لكن النقاش احتدم وانقطع بث الجلسة.