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ترامب يهدد باستخدام الفيتو ضد مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع

توصل المشرعون الجمهوريون والديموقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ لصيغة نهائية لمشروع قانون موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل. يأتي ذلك رغم تهديد دونالد ترامب باستخدام الفيتو ضد مشروع القانون.