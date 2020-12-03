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أخبار سارة.. الإعلان عن لقاح فعال لكورونا

صدقت الهيئة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا على لقاح شركتي “فايزر-بيونتك” المضاد لفيروس كورونا، باعتباره آمنا ويمكن البدء باستخدامه على نطاق واسع.