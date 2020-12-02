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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/1)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/1) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع جديد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، كما رصدت الغضب في المنصات اليمنية بعد إقدام زوج على إحراق زوجته أمام أطفاله.