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24:05

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/1)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/1) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع جديد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، كما رصدت الغضب في المنصات اليمنية بعد إقدام زوج على إحراق زوجته أمام أطفاله.
1/12/2020
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