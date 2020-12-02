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03:06

منظمات حقوقية تؤكد إعدام السلطات المصرية نحو 60 شخصا خلال شهرين

تزداد أزمة حقوق الإنسان في مصر عمقا، فقد أعدمت السلطات نحو 60 شخصا خلال الشهرين الماضيين، بعد محاكمات جماعية وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها بالغة الجور.
2/12/2020
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