02:21

فلسطيني حول حديقة منزله لواحة فريدة مبهجة

باسم المحتسب فلسطيني من الخليل نجح في جعل نشاطه الذي يمارسه في حديقته المنزلية عالما خاصا من الزراعة الفريدة المبهجة، فحديقة “المحتسب” المنزلية تضم مئات الأنواع من النباتات والأشجار خصوصا الصباريات.