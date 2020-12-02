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طفل مصري يقهر السرطان بحبه للفن خاصة رقصة التنورة

أصيب الطفل عبد الرحمن طارق بسرطان خبيث، وعلى مدى 11 عاما ظل يواجه المرض حتى تماثل للشفاء، ويقول إن رقصة التنورة ساهمت في رفع روحه المعنوية، وهو ما انعكس إيجابا في رحلة علاجه.