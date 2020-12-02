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تفاقم معاناة اللاجئين الإثيوبيين مع تزايد أعدادهم في السودان

ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الحرب للحدود السودانية لأكثر من 45 ألفا، بمن فيهم اللاجئون المقيمون بمخيم أم راكوبة. ويواجه هؤلاء معاناة كبيرة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية.