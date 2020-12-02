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تراجع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الكويتي

تقلص تمثيل المرأة الكويتية في البرلمان من 4 نائبات عام 2009 إلى واحدة في أخر مجلس، وهو ما يعزوه البعض إلى ضعف الأداء، في حين يرى آخرون أنه يعود إلى حداثة الخبرة بالعمل السياسي.