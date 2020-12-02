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بايدن يؤكد أن فريقه الرئاسي يشبه أميركا وترامب يواصل طعنه في نتائج الانتخابات

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إن فريقه “يشبه أميركا”، لكن التحدي هو أن يصدق مجلس الشيوخ على هذا الفريق. في المقابل، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع قضايا جديدة للطعن في نتائج الانتخابات.