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المخابرات الأميركية تؤكد تعرفها على أشخاص مرتبطين باغتيال زاده

قالت المخابرات الإيرانية إنها تعرفت على أشخاص مرتبطين باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، في حين تقول الحكومة إنها تدرس كل أبعاد العملية وسبل الرد المناسب عليها.