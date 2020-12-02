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الفريق القانوني لحملة ترامب يؤكد استمراره في ضمان احتساب الأصوات الشرعية

قال الفريق القانوني لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيواصل سعيه لضمان احتساب الأصوات الشرعية فقط، وأضاف أن رأي وزير العدل بالنسبة لعدم وجود عمليات تزوير كبيرة يفتقر إلى المعلومات.