البث الحي
02:36

الفريق القانوني لحملة ترامب يؤكد استمراره في ضمان احتساب الأصوات الشرعية

قال الفريق القانوني لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيواصل سعيه لضمان احتساب الأصوات الشرعية فقط، وأضاف أن رأي وزير العدل بالنسبة لعدم وجود عمليات تزوير كبيرة يفتقر إلى المعلومات.
2/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ترامب يهدد باستخدام الفيتو ضد مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع

02:56
(الجزيرة)

التطبيع مع إسرائيل.. السودان تشترط على أميركا الحصانة من الدعاوى القضائية

04:38
(الجزيرة)

منظمات حقوقية تؤكد إعدام السلطات المصرية نحو 60 شخصا خلال شهرين

03:06
(الجزيرة)

المخابرات الأميركية تؤكد تعرفها على أشخاص مرتبطين باغتيال زاده

03:20
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ترامب يهدد باستخدام الفيتو ضد مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع

02:56
(الجزيرة)

التطبيع مع إسرائيل.. السودان تشترط على أميركا الحصانة من الدعاوى القضائية

04:38
(الجزيرة)

منظمات حقوقية تؤكد إعدام السلطات المصرية نحو 60 شخصا خلال شهرين

03:06
(الجزيرة)

المخابرات الأميركية تؤكد تعرفها على أشخاص مرتبطين باغتيال زاده

03:20
المزيد من التقارير الإخبارية

ترامب يهدد باستخدام الفيتو ضد مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع

(الجزيرة)

التطبيع مع إسرائيل.. السودان تشترط على أميركا الحصانة من الدعاوى القضائية

(الجزيرة)

منظمات حقوقية تؤكد إعدام السلطات المصرية نحو 60 شخصا خلال شهرين

(الجزيرة)

المخابرات الأميركية تؤكد تعرفها على أشخاص مرتبطين باغتيال زاده

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أراكم بعد 4 سنوات.. ترامب يتحدث علنا عن ترشحه لانتخابات 2024

ترامب لا يزال يصر على أن الانتخابات مزورة ويرفض الاعتراف بالهزيمة (رويترز)

تكنولوجيا القناصة الآليين.. هكذا اصطادت العالم النووي الإيراني

قدمت شركة كونغسبيرغ ومقرها النرويج حوالي 20 ألف نظام عن بعد يدعم الرشاشات (كونغسبيرغ)

كوشنر يغادر الدوحة والساعات القادمة ستكشف مصير محادثاته لحل الأزمة الخليجية

جاريد كوشنر (يسار) التقى أمس الأربعاء في الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (رويترز)

الحاكم المتمرد.. من هو دبرصيون ميكائيل الذي يطارده آبي أحمد في جبال تيغراي؟

دبرصيون جبر ميكائيل كان أحد أبرز النافذين في إثيوبيا قبل وصول آبي أحمد إلى السلطة عام 2018 (رويترز)