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السلاوي: منتصف ديسمبر الحالي موعد حصول لقاحي شركتي فايزر ومودرنا على الترخيص

قال المدير العلمي لفريق الإدارة الأميركية المكلف بلقاح كورونا منصف السلاوي إن لقاحي شركتي مودرنا وفايزر سيحصلان على الترخيص منتصف الشهر الجاري. وأضاف أن الانتهاء من التطعيم سيكون منتصف العام المقبل.