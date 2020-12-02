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الخلافات السياسية تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية

أدت الخلافات السياسية بين القوى اللبنانية المختلفة إلى وقف تنفيذ التزاماتها بتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك رغم مرور أكثر من 40 يوما على تكليف سعد الحريري بتشكيلها.