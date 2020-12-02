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الاتجاه المعاكس- هل تنقذ اللقاحات الجديدة العالم من جائحة كورونا؟

ناقشت حلقة (2020/12/1) من برنامج “الاتجاه المعاكس” ظهور اللقاحات الجديدة المعلن عنها مؤخرا للقضاء على فيروس كورونا، وما مدى فاعليتها وأمنها أثناء الاستخدام.