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الأمم المتحدة تؤكد حاجتها لـ35 مليار دولار لمساعدة المتضررين من كورونا

قالت الأمم المتحدة إن 235 مليون شخص في أنحاء العالم بحاجة لمساعدات بسبب فيروس كورونا. وأطلقت نداء للحصول على 35 مليار دولار لتغطية احتياجات الفئات الأكثر ضعفا، التي تواجه مخاطر المجاعة، والنزاعات.