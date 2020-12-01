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5 مشتبه فيهم من الأمن.. القاهرة تغلق التحقيق في مقتل الباحث جوليو ريجيني

تم إغلاق التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، وجاء في بيان مشترك بين النيابتين العامتين المصرية والإيطالية أن دائرة الاتهام تحددت في 5 مشتبه فيهم.