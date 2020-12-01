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نافذة من واشنطن (2020/12/1)

تناولت ليلى الشيخلي في نافذة من واشنطن (2020/12/1) تطورات المشهد السياسي الأميركي بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث عين الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن فريقه الاقتصادي، واختار جانيت يلين لشغل
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نافذة من واشنطن- ولاية ويسكونسن تعلن فوز بايدن بإعادة فرز الأصوات

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