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نافذة من واشنطن- حملة ترامب تطعن في نتائج انتخابات الرئاسة بولاية ويسكونسن

رفعت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن لمطالبتها بإبطال نحو 220 ألف صوت في الانتخابات الرئاسية.
1/12/2020
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