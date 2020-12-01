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مصر.. فتاة تمتهن النجارة وتنجز أعمالا فنية من الخشب

تخطت المصرية آيات عبد المعطي الكثير من العقبات الاجتماعية لاحتراف مهنة النجارة، فالطريق امامها لم يكن مفروشا بالورود، آيات تحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية؛ لكنها اختارت النجارة مهنة لها.