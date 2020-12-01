01:12

لبنانية تتطوع لتنظيف الشوارع من القمامة

قررت الشابة اللبنانية ليا نوربتليان خوض عمل صعب، وهو جمع القمامة من الشوارع لتصبح أول امرأة لبنانية تعمل في مجال جمع النفايات في الشوارع.