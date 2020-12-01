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02:29
قانون إيراني لإلغاء العقوبات ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم
صدّق البرلمان الإيراني على الإطار العام لمشروع قرار إلغاء العقوبات وضمان المصالح القومية، والذي يطالب الحكومة بالتراجع عن بعض التزاماتها في الاتفاق النووي وإلغاء البروتوكول الإضافي للاتفاق.
1/12/2020
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