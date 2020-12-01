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فرنسا.. البرلمان يقرر إعادة صياغة مشروع قانون الأمن الشامل

قررت الأغلبية البرلمانية في فرنسا إعادة صياغة المادة 24 في مشروع قانون الأمن الشامل، والتي تمنع تصوير عناصر الشرطة أثناء قيامهم بعملهم، وتعاقب بالسجن من يفعل ذلك بنية سيئة.