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جهاد عبدو فنان سوري يتخطى الصعاب ويدخل هوليود

تجسد مسيرة الفنان السوري جهاد عبدو معاناة الهجرة، وقد تمكن من تخطي كل الصعاب ودخول هوليود، التي دخل أقطابها في سجالات مع ترامب حول قضايا الهجرة ومنع مواطني دول إسلامية من الدخول إلى أميركا.
1/12/2020
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