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بريطانيا.. اختبار دم بسيط قد يساعـد فـي الكشف عن 50 نوعا من السرطان

فيما اعتبر كشفا طبيا يفتح نافذة أمل لملايين البشر حول العالم، تجري هيئة خدمات الصحة الوطنية في بريطانيا تجارب على اختبار دم، قد يساعد في تحديد أكثر من 50 نوعا من الأورام السرطانية قبل التشخيص بسنوات.