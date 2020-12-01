search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
01:35
بريطانيا.. اختبار دم بسيط قد يساعـد فـي الكشف عن 50 نوعا من السرطان
فيما اعتبر كشفا طبيا يفتح نافذة أمل لملايين البشر حول العالم، تجري هيئة خدمات الصحة الوطنية في بريطانيا تجارب على اختبار دم، قد يساعد في تحديد أكثر من 50 نوعا من الأورام السرطانية قبل التشخيص بسنوات.
1/12/2020
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
ارتفاع عدد المصابين بالإيدز في دولة جنوب السودان
play
02:31
الكويت.. استعداد لإجراء انتخابات برلمانية جديدة
play
02:22
العراق.. فتح أبواب المدارس للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا
play
02:33
اليابان.. مكاتب في محطات القطارات للعمل عن بعد
play
02:56
مقاطع حول هذه القصة
ارتفاع عدد المصابين بالإيدز في دولة جنوب السودان
play
02:31
الكويت.. استعداد لإجراء انتخابات برلمانية جديدة
play
02:22
العراق.. فتح أبواب المدارس للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا
play
02:33
اليابان.. مكاتب في محطات القطارات للعمل عن بعد
play
02:56
المزيد من التقارير الإخبارية
ارتفاع عدد المصابين بالإيدز في دولة جنوب السودان
الكويت.. استعداد لإجراء انتخابات برلمانية جديدة
العراق.. فتح أبواب المدارس للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا
اليابان.. مكاتب في محطات القطارات للعمل عن بعد
الأكثر قراءة
عقب اغتيال فخري زاده.. قانون إيراني لزيادة تخصيب اليورانيوم وأنباء عن تهديد ولي عهد أبو ظبي باتصال مباشر
المرض الذي أودى بحياة الدولة العثمانية
اتفاق تركي روسي لإرسال مراقبين.. أذربيجان تستعيد كل ما خسرته بمحيط قره باغ في التسعينيات
الزوجة العشرون للإمبراطور وحاكمة المغول.. حياة نور جهان المدهشة