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اليابان.. مكاتب في محطات القطارات للعمل عن بعد

تنتشر في محطات القطارات اليابانية مكاتب فائقة الصغر، تضم مقعدا وطاولة وشاشة لوصلها بالحاسوب، مكيفة وتعزل الصوت تماما. وفي ظل جائحة كورونا انتشر استخدامها، وأصبحت مساعدا مهما للموظفين اليابانيين.