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المعكرونة في تجسيد الأعمال الفنية

عشاق المعكرونة كثيرون ولكل منهم أسبابه، لكن الفنان الروسي سيرغي باخوموف يعشقها ليس لطعمها بل ليشعر بالسعادة عندما ينجز مجسما من المعكرونة.