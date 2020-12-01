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الكويت.. استعداد لإجراء انتخابات برلمانية جديدة

أكملت الكويت استعداداتها لإجراء الانتخابات البرلمانية، ويعول الكويتيون على البرلمان الجديد في أداء مهمته بشكل إيجابي. وتعد هذه الانتخابات الأولى في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.