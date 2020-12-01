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57:48
الحصاد (2020/11/30)
تابعت غادة عويس في الحصاد (2020/11/30) عدة قضايا، من أهمها: اتهام إيران الموساد ومجاهدي خلق بالضلوع في اغتيال فخري زاده، وإسرائيل تحذر رعاياها من السفر للإمارات والبحرين،
30/11/2020
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