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الحصاد (2020/11/30)

تابعت غادة عويس في الحصاد (2020/11/30) عدة قضايا، من أهمها: اتهام إيران الموساد ومجاهدي خلق بالضلوع في اغتيال فخري زاده، وإسرائيل تحذر رعاياها من السفر للإمارات والبحرين،