البث الحي
57:48

الحصاد (2020/11/30)

تابعت غادة عويس في الحصاد (2020/11/30) عدة قضايا، من أهمها: اتهام إيران الموساد ومجاهدي خلق بالضلوع في اغتيال فخري زاده، وإسرائيل تحذر رعاياها من السفر للإمارات والبحرين،
30/11/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن (2020/12/1)

23:24
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- بايدن يتلقى أول إحاطة استخبارية بوصفه رئيسا منتخبا

19:02
(الجزيرة)

الحصاد (2020/11/29)

56:20
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- ولاية ويسكونسن تعلن فوز بايدن بإعادة فرز الأصوات

19:13
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن (2020/12/1)

23:24
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- بايدن يتلقى أول إحاطة استخبارية بوصفه رئيسا منتخبا

19:02
(الجزيرة)

الحصاد (2020/11/29)

56:20
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- ولاية ويسكونسن تعلن فوز بايدن بإعادة فرز الأصوات

19:13
المزيد من النشرات الإخبارية

نافذة من واشنطن (2020/12/1)

(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- بايدن يتلقى أول إحاطة استخبارية بوصفه رئيسا منتخبا

(الجزيرة)

الحصاد (2020/11/29)

(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- ولاية ويسكونسن تعلن فوز بايدن بإعادة فرز الأصوات

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

عقب اغتيال فخري زاده.. قانون إيراني لزيادة تخصيب اليورانيوم وأنباء عن تهديد ولي عهد أبو ظبي باتصال مباشر

النواب الإيرانيون هتفوا بشعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل عقب المصادقة على مشروع القانون (رويترز-أشيف)

اتفاق تركي روسي لإرسال مراقبين.. أذربيجان تستعيد كل ما خسرته بمحيط قره باغ في التسعينيات

في عام يقترب العالم فيه من لقاح للكورونا .. لماذا لم يستطع العلماء الوصول للقاح للإيدز حتى اليوم؟

فيروس الإيدز (يمين) أصاب أكثر من 75 مليون شخص، وفيروس كورونا (يسار) أصاب أكثر من 63 مليونا (شترستوك-رسم تمثيلي)

المرض الذي أودى بحياة الدولة العثمانية

(مواقع التواصل الاجتماعي)