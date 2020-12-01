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ارتفاع عدد المصابين بالإيدز في دولة جنوب السودان

ارتفع عدد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسب المعروف بالإيدز في دولة جنوب السودان، ويقدر عدد المصابين في البلاد بأكثر من 180 ألفا. وتبذل السلطات الصحية قصارى جهدها لتوفير العلاج لهؤلاء.