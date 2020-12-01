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أذربيجان تستعيد سيادتها على كامل مناطق محيط قره باغ

يقدم معن الخضر شرحا عن منطقة لاتشين من حيث أهميتها ومساحتها، بعد انسحاب أرمينيا منها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ ومحيطه، وبذلك تستعيد أذربيجان سيادتها على كامل مناطق قره باغ.
1/12/2020
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