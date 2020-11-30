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وقفة احتجاجية في تجمع الخان الأحمر ضد محاولات استصدار حكم قضائي بهدم التجمع وإخلائه

نظمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وقفة احتجاجية في تجمع “الخان الأحمر” شرقي القدس المحتلة، ضد المحاولات المستمرة لاستصدار حكم قضائي بتنفيذ هدم التجمع وترحيل سكانه.