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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/29)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/29) استمرار تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، كما رصدت جديد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي في مجالي الفن والرياضة.