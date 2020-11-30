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24:26
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/29)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/29) استمرار تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، كما رصدت جديد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي في مجالي الفن والرياضة.
29/11/2020
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