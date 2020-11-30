19:13

نافذة من واشنطن- ولاية ويسكونسن تعلن فوز بايدن بإعادة فرز الأصوات

أعلنت ولاية ويسكونسن الأميركية انتهاء عمليات إعادة فرز الأصوات في الولاية، وأكدت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. وكان الرئيس دونالد ترامب قال إن إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن لا تتعلق بمراجعة عد الأصوات.