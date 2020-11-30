البث الحي
19:13

نافذة من واشنطن- ولاية ويسكونسن تعلن فوز بايدن بإعادة فرز الأصوات

أعلنت ولاية ويسكونسن الأميركية انتهاء عمليات إعادة فرز الأصوات في الولاية، وأكدت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. وكان الرئيس دونالد ترامب قال إن إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن لا تتعلق بمراجعة عد الأصوات.
29/11/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن (2020/12/1)

23:24
(الجزيرة)

الحصاد (2020/11/30)

57:48
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- بايدن يتلقى أول إحاطة استخبارية بوصفه رئيسا منتخبا

19:02
(الجزيرة)

الحصاد (2020/11/29)

56:20
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن (2020/12/1)

23:24
(الجزيرة)

الحصاد (2020/11/30)

57:48
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- بايدن يتلقى أول إحاطة استخبارية بوصفه رئيسا منتخبا

19:02
(الجزيرة)

الحصاد (2020/11/29)

56:20
المزيد من النشرات الإخبارية

نافذة من واشنطن (2020/12/1)

(الجزيرة)

الحصاد (2020/11/30)

(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- بايدن يتلقى أول إحاطة استخبارية بوصفه رئيسا منتخبا

(الجزيرة)

الحصاد (2020/11/29)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

جنازته تقدمها الجنرالات.. فخري زاده "اغتيل في 3 دقائق" بعملية نفذت عن بعد وإسرائيل تدعو مواطنيها للحذر

(الجزيرة)

عالم الفيزياء الفلكية هوبير ريف: لا أومن بالصدفة وهناك نوع من الذكاء موجود في هذا الكون

هوبير ريف تحدث في الحوار عن رؤيته لمستقبل الكون والبشرية (جورج سيجوين – ويكيبيديا)

سقوط محمد رمضان على المسرح يثير سخرية وشماتة الجمهور

محمد رمضان لا يزال حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد سقوطه على المسرح (مواقع التواصل)

صورة مع جثمان مارادونا.. عندما تنتهك حرمة الموت

جثمان مارادونا دفن بمقبرة "غاردن دي بيلا فيستا"، ولم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربين (الفرنسية)