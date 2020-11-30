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مواطن كويتي يضع مجسما لخريطة فلسطين تضامنا مع القضية الفلسطينية

نصب المواطن الكويتي عواض المطيري مجسما لخريطة فلسطين أمام منزله، وعلق على أحد جدرانه لوحة تبين المسافة بين منزله والمسجد الأقصى، وذلك من أجل التذكير بقضية فلسطين في ظل تطبيع استعر بين دول المنطقة.