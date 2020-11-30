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مسن أردني يجوب شوارع جرش بحثا عن كتب مهملة ليعيد ترميمها وتوزيعها مجانا

يجوب الأردني محمد سالم أبو زكريا يوميا مدينة جرش وضواحيها بحثا عن كتب ملقاة في الشوارع أو حاويات القمامة فيقوم بإنقاذها وإعادة ترميم التالف منها وإتاحتها مجانا للعامة.