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متضامنون في بريطانيا يحيون اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

أحيت “حملة التضامن مع فلسطين” في بريطانيا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقالت إن الآلاف من مناصريها سيبعثون برسائل إلكترونية لنواب مجلس العموم يطالبونهم ببذل مزيد من الضغوط على إسرائيل.