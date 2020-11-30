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مبادرة لنشر القراءة في العراق

قصة نجاح الشابة استبرق الزبيدي، وهي شابة عراقية استلهمت من أكشاك الهواتف العمومية القديمة في لندن فكرة إقامة أكشاك مماثلة ولكن للقراءة في الشوارع العراقية.