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لبنان.. مطالب بتحسين أوضاع العاملات في الخدمة المنزلية

عبرت منظمات حقوقية لبنانية ودولية عن خيبة أملها من قرار القضاء اللبناني وقف العمل بالعقد الموحد للعاملات الأجنبيات الذي أقرته وزارة العمل، وجاء موقف هذه المنظمات بعدما تم وقف تنفيذ العقد الجديد.