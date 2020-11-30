البث الحي
02:14

فريق نسائي للاتصالات بالبيت الأبيض.. تعرف عليهن

عين الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن فريقا نسائيا ليشغل مناصب بارزة ضمن أعضاء الاتصالات والإعلام التابعين للبيت الأبيض في إدارته المقبلة، وهو ما وصفه مكتبه بأنه الفريق الأول من نوعه في تاريخ البلاد.
30/11/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن (2020/12/1)

23:24
(الجزيرة)

الحصاد (2020/11/30)

57:48
(الجزيرة)

5 مشتبه فيهم من الأمن.. القاهرة تغلق التحقيق في مقتل الباحث جوليو ريجيني

03:06
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- بايدن يتلقى أول إحاطة استخبارية بوصفه رئيسا منتخبا

19:02
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن (2020/12/1)

23:24
(الجزيرة)

الحصاد (2020/11/30)

57:48
(الجزيرة)

5 مشتبه فيهم من الأمن.. القاهرة تغلق التحقيق في مقتل الباحث جوليو ريجيني

03:06
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- بايدن يتلقى أول إحاطة استخبارية بوصفه رئيسا منتخبا

19:02
المزيد من البرامج

نافذة من واشنطن (2020/12/1)

(الجزيرة)

الحصاد (2020/11/30)

(الجزيرة)

5 مشتبه فيهم من الأمن.. القاهرة تغلق التحقيق في مقتل الباحث جوليو ريجيني

(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- بايدن يتلقى أول إحاطة استخبارية بوصفه رئيسا منتخبا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

جنازته تقدمها الجنرالات.. فخري زاده "اغتيل في 3 دقائق" بعملية نفذت عن بعد وإسرائيل تدعو مواطنيها للحذر

(الجزيرة)

عالم الفيزياء الفلكية هوبير ريف: لا أومن بالصدفة وهناك نوع من الذكاء موجود في هذا الكون

هوبير ريف تحدث في الحوار عن رؤيته لمستقبل الكون والبشرية (جورج سيجوين – ويكيبيديا)

صورة مع جثمان مارادونا.. عندما تنتهك حرمة الموت

جثمان مارادونا دفن بمقبرة "غاردن دي بيلا فيستا"، ولم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربين (الفرنسية)

سقوط محمد رمضان على المسرح يثير سخرية وشماتة الجمهور

محمد رمضان لا يزال حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد سقوطه على المسرح (مواقع التواصل)