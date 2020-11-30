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02:14
فريق نسائي للاتصالات بالبيت الأبيض.. تعرف عليهن
عين الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن فريقا نسائيا ليشغل مناصب بارزة ضمن أعضاء الاتصالات والإعلام التابعين للبيت الأبيض في إدارته المقبلة، وهو ما وصفه مكتبه بأنه الفريق الأول من نوعه في تاريخ البلاد.
30/11/2020
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