02:18

ترامب يصر على تزوير وتحايل في الانتخابات وبايدن يواصل تقدمه

لا يرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات غير التزوير والتحايل، ويعلن تمسكه بالطعن فيها مرة تلو أخرى، ولا يوقف ذلك وتيرة استمرار الرئيس المنتخب جو بايدن في زيادة تقدمه بإعادة فرز الأصوات.